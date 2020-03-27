Факты ICTV — Выпуск 7:45 (27.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у 40 украинцев подтвердили коронавирус за последние сутки; в Крыму количество госпитализированных с пневмонией достигло 1000 человек; международный валютный фонд готов увеличить финансирование для Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.