Факты ICTV — Выпуск 7:45 (27.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у 40 украинцев подтвердили коронавирус за последние сутки; в Крыму количество госпитализированных с пневмонией достигло 1000 человек; международный валютный фонд готов увеличить финансирование для Украины.
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2020-03-27
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