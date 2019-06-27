Факты ICTV – Выпуск 7:45 (27.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отвод войск в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ – это хороший шаг; мощный взрыв прогремел накануне в центре Вены; Центризбирком утвердил форму бюллетеней на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

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