Факты ICTV – Выпуск 7:45 (27.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинский парламент поддержал введение военного положения; Рендж Ровер представил новое поколение кроссовера Эвок; американское космическое агентство НАСА успешно посадило на Марс уже девятого работа.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 10:46



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