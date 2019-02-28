Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Мариуполе полиция вместе со спецслужбами изъяла большой арсенал оружия и боеприпасов; сегодня во Вьетнаме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын будут решат будущее программы ядерного оружия КНДР; британский принц Уильям и его жена Кейт овладевали накануне новую профессию – бармена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.