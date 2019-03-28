Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство удвоило сумму на восстановление Донбасса; Россия должна убраться из Венесуэлы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо – Фабианой Росалес.

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