Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд Симферополя продолжит выбирать меры пресечения украинским морякам; Дональд Трамп может отменить встречу с Путиным из-за захвата Россией украинских кораблей; на Востоке Украины ситуация спокойная и контролируемая.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 10:02



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