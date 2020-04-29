Факты ICTV — Выпуск 7:45 (29.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Москве за последние сутки побили антирекорд по количеству смертей от коронавируса — жертвами болезни стали сразу 67 человек; десятки тысяч листовок на День рождения получил британский ветеран Том Мур, который стал известным, когда собрал 28 млн фунтов стерлингов для врачей; в Одессе готовятся к открытию курортного сезона — водолазы начали очищать морское дно.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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