Факты ICTV – Выпуск 7:45 (29.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 35 кораблей заблокированы в украинских портах в Азовском море; сегодня состоится очередное заседание Постоянного совета ОБСЕ; на передовой двое украинских защитников ранены.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 10:17



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