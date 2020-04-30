Факты ICTV — Выпуск 7:45 (30.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в селе Давыдов Львовской области экспресс-тестирование подтвердило более 20 случаев коронавируса; от коронавируса на планете уже выздоровели более миллиона человек; на передовой один наш защитник получил боевое травмирования, за минувшие сутки враг атаковал 15 раз.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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