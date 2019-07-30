Факты ICTV – Выпуск 7:45 (30.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Москве продолжаются митинги и аресты, российские силовики задержали еще 50 участников протестов; забег дорогой смерти прошел в Боливии; определяются очередные участники третьего раунда отбора Лиги чемпионов УЕФА; Леся Цуренко вышла во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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