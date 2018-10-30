Факты ICTV – Выпуск 7:45 (30.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте – один раненный, враг два десятка раз нарушал режим тишины; Совет Безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание, где будут обсуждать ситуация на оккупированных территориях Донбасса; погодные неурядицы накрыли Европу – это преимущественно дожди и вызванные ими наводнения.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-30
Теги: Факты 7.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.