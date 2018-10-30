Факты ICTV – Выпуск 7:45 (30.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте – один раненный, враг два десятка раз нарушал режим тишины; Совет Безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание, где будут обсуждать ситуация на оккупированных территориях Донбасса; погодные неурядицы накрыли Европу – это преимущественно дожди и вызванные ими наводнения.

Опубликовано Октябрь, 30 в 9:05



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