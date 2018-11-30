Факты ICTV – Выпуск 7:45 (30.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Европейский суд по правам человека принял срочное решение – вернуть захваченных Россией моряков в Украине; пленных украинских моряков вывозят из симферопольского следственного изолятор; беспокойно минувшие сутки на Донбассе.

Опубликовано Ноябрь, 30 в 10:05



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