Факты ICTV – Выпуск 7:45 (31.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пятерых крымских татар, фигурантов дела Хизбут-Тах-рир этапировали из российского Ростова в оккупированный Крым; Джо Байден – главный соперник Дональда Трампа на очередных президентских выборах в США 2020 года; немецкий BMW снимает с производства сразу несколько своих моделей; Украина примет Чемпионат мира по мини-футболу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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