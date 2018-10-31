Факты ICTV – Выпуск 7:45 (31.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку в Совете Безопасности ООН; двое пострадавшие и один пропавший без вести во время масштабного пожара на нефтяном предприятии в России; в Париже состоялся шоколадный показ мод.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-31
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