Факты ICTV – Выпуск 7:45 (31.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку в Совете Безопасности ООН; двое пострадавшие и один пропавший без вести во время масштабного пожара на нефтяном предприятии в России; в Париже состоялся шоколадный показ мод.

Опубликовано Октябрь, 31 в 9:19



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