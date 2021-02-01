Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: имеем более 2 тыс. новых случаев коронавируса, а в мире уже заразилось более 100 млн человек; на Донбассе стало жарче. С самого утра российские боевики ведут обстрелы наших позиций; они ежедневно работают с больными Covid, но не имеют ни доплат, ни страховок — скандальная история от медиков из Николаева.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.