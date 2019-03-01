Факты ICTV – Выпуск 8:45 (01.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: маргарин вместо масла. Кто кормил детей в Николаевских школах и детсадах некачественными продуктами; семь гектаров леса – за считанные дни. В рекреационной зоне Пуща Водица ради жилого массива уничтожают столетние деревья; как пьяный русский капитан сухогруза почти не разбил мост в порту Южной Кореи.

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