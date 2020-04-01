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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четыре человека умерли в Украине из-за коронавируса — всего недуг унес 17 жизней. Количество выявленных инфицированных уже 645; неутешительные сутки на фронте: один наш военный погиб, есть раненые; маски, аппараты искусственного дыхания и другое оборудование — большой бизнес в мире перепрофилируется, чтобы вместе со всеми преодолевать эпидемию. Украина не исключение; туристическая отрасль страны, из-за коронавируса, испытывает огромные убытки. Но не все комплексы переживут карантин.

Смотрите также в ыпуск Фактов ICTV за 7:45.

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