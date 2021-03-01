Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: менее 10% населения Земли имеют антитела к коронавируса; украинские активисты запустили на территорию аннексированного Крыма желто-голубой флаг с посланием к крымчанам; на Харьковщине затравили учительницу, которая креативно преподавала свой предмет; в США объявили победителей кинопремии Золотой глобус.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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