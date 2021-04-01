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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация с коронавирусом в Украине и мире; Франция в месяц вводит полный локдаун; почему дороги в Черкасской области до сих пор не отремонтированы; стрельба в США; в Украине увеличивают пенсионный возраст; почему возникают расстройства сна и как можно этого избежать; в мире отмечают День смеха.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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