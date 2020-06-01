Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине очередной этап ослабления карантина, отрываются сады и спортзалы; столкновения на границе, на пунктах пропуска начали тщательнее проверять бусы, которые везут товары из Европы; в Киеве и области заработала автоматическая видеофиксация нарушений скорости, нарушителя обнаружили в первую же минуту работы системы; корабль Илона Маска успешно прибыл на МКС.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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