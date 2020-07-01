Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: большая вода унесла у них все. Как Закарпатские села преодолевают страшные последствия наводнений и оползней; здесь создают одежду солнечные дети и люди с инвалидностью. Расскажем о первом в Украине инклюзивном ателье, которое больше года работает во Львове; новая соцсеть захватила украинцев — TikTok. За два года собрал несколько миллиардов пользователей по всему миру; последние сводки с фронта; в Украине увеличили штрафы за нетрезвое вождение; в России референдум по поправкам в Конституцию.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.