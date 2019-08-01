Факты ICTV – Выпуск 8:45 (01.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики вновь нарушили перемирие и увеличивают количество обстрелов; уже сегодня у моста в Станице Луганской начнут разминировать территорию; дым от лесных пожаров в Сибири достался Монголии; почти 80% жилья в Украине в некачественном состоянии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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