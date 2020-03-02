Факты ICTV – Выпуск 8:45 (02.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российско-асадовская коалиция несет большие потери в Сирии от атак турецкой армии; украинские больницы готовы принимать больных коронавирусом; украинцев будут пропускать в Россию только с загранпаспортами.

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