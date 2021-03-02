Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: опять много раненых на Донбассе — на взрывном устройстве подорвалась машина с украинскими военными; резонансные заявления министра здравоохранения Максима Степанова; -за недоверия к роддомам роженицы часто выбирают рожать дома; в Украину прибывает с визитом президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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