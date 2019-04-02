Факты ICTV – Выпуск 8:45 (02.04.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зеленский первый, за ним Порошенко – ЦИК осталось подсчитать 2% электронных протоколов; конкурентно и в безопасной атмосфере – Европарламент и страны большой семерки положительно оценили процесс голосования в Украине; российские боевики усилили активность на передовой – за сутки 18 обстрелов. Есть раненые.
2019-04-02
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