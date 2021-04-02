Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.04.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертельные рекорды коронавируса в Украине и самый большой антирекорд инфицированных за все время пандемии в государстве; Бразилия стала эпицентром пандемии, а США уже вакцинировали треть взрослого населения; можно ли в Украине побороть незаконную вырубку лесов; какие новые шаги сделало человечество для освоения Марса.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2021-04-02
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