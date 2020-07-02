Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почему идет глава Нацбанка Яков Смолий? Что это может означать для украинцев и повлияет ли на стабильность гривны; более 600 новых инфицированных в Украине. Почти 11 млн больных в мире. Новые вспышки в США; в Луцке жители пятиэтажки воюют против ресторана, который открыли у них на первом этаже; открылся для туристов курортный Трускавец. Есть ли уже отдыхающие и повлиял ли коронавирус на цены.

