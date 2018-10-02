Факты ICTV – Выпуск 8:45 (02.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тревожная ночь на передовой – враг более 20 раз бил по украинским позициям; в Индонезии новое землетрясение; в студии Свободы слова премьер Владимир Гройсман рассказал, чем дальше будет жить страна.

Опубликовано Октябрь, 02 в 10:03



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