Факты ICTV – Выпуск 8:45 (02.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тревожная ночь на передовой – враг более 20 раз бил по украинским позициям; в Индонезии новое землетрясение; в студии Свободы слова премьер Владимир Гройсман рассказал, чем дальше будет жить страна.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-02
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