Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резонансное решение Совета нацбезопасности и обороны. Заблокирована работа трех телеканалов. 112, Newsone и Zik вне эфира; в Украине тысячи новых больных, 165 умерли, а Минздрав еще раз напомнил, как будет проходить вакцинация украинцев; на фронте напряжение не спадает. Уже сегодня враг трижды обстреливал позиции наших защитников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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