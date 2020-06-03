Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Харьковщине десять больных коронавирусом в лаборатории, которая занималась анализами больных; в Ровенской области люди блокировали дорогу, потому что сорокатонные фуры ее разрушают; протесты в США не утихают, накануне ранили украинскую журналистку, Трамп угрожает отправить воинов, для подавления митингов; история успеха одного из лучших изобретателей современности — Илона Маска.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.