Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кто возглавит Нацбанк и что с гривной. В офисе президента ищут нового главу НБУ; автодвойники на дорогах. Как за мошенников вы можете попасть на штрафы за превышение скорости; зеленый кисель вместо моря. Одесское побережье заполонили водоросли, они опасны они для людей; невероятные пейзажи и тысячелетняя история. Чем привлекает туристов городок Богуслав Киевской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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