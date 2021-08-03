Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за год 700 незаконных строек. Одесса зарастает небоскребами; украинцы гибнут на воде, 900 смертей в год. Какие основные причины летальности и как изменить ситуацию; держать баланс снаружи и внутри. Что такое сап-йога и почему она становится популярной среди украинцев; последние новости с передовой.



Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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