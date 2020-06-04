Факты ICTV — Выпуск 8:45 (04.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Львовщине растет количество больных коронавирусом, в регионе могут усилить карантин; Европа продолжает ослаблять карантин, готовятся к открытию границы Бельгия и Германия; американские авто на украинском рынке, как пригнать машину из-за океана; водянистая, несладкая и дорога — почему в этом году не родила черешня.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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