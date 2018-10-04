Факты ICTV – Выпуск 8:45 (04.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 21 обстрел в сутки и боевики не жалеют тяжелых калибров; в Днепре умер семилетний мальчик – религиозные родители не дали медикам полноценно его спасать; экстренное обращение адвоката Олега Сенцова – украинскому пленнику становится хуже.

Опубликовано Октябрь, 04 в 9:59



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