Факты ICTV — Выпуск 8:45 (04.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 5 тыс. новых инфицированных. Больницы переполнены; в Ужгороде разрушается Большая Рафанда — историческое здание которому почти 100 лет; хреновый чай и другие натуральные продукты. Как одна пара променяла город на село и создала эко-бизнес; ночью возможны заморозки, а днем тепло. Какой будет погода на этой неделе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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