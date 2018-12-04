Факты ICTV – Выпуск 8:45 (04.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: военное положение, агрессия России в Азовском море и томос: президент прокомментировал эти вопросы в студии программы Свобода Слова; осторожно пестициды: как уберечь себя от опасных химикатов; в 7 лет заработать 22 миллиона долларов – самый высокооплачиваемый блоггер мира.

Опубликовано Декабрь, 04 в 10:05



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