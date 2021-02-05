Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: состояние стабильно тяжелое — врачи принимают все меры, чтобы спасти восьмерых пострадавших в пожаре в Запорожье; Джо Байден представил программу дальнейшей внешней политики страны; тысячи новых больных Covid в Украине прибавилось за сутки; огненная опасность постоянно подстерегает территориальные общины в Карпатах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.