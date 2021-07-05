Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смерть военного медика на Донбассе. Из-за обстрелов российских наемников он получил ранения, несовместимые с жизнью; в Украине 244 новых больных Covid-19. В то же время, штамм Дельта распространяется по миру. Хуже всего с эпидемией в России; пожары, оползни и ураганы — стихии в мире убили сотни людей, а в оккупированном Крыму наводнения топят дома и сносят машины; День Независимости США; возвращение сборной Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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