Факты ICTV – Выпуск 8:45 (05.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Чернигове обустроили зону отдыха, а количество утопленников не уменьшилось; удастся ли Украине в этом году установить новый рекорд агро-экспорта; международный фестиваль классической музыки во Львове.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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