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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Байден лидирует. На выборах президента США продолжается подсчет голосов. В стране митингуют; опять почти 800 больных на Харьковщине; что делать, если ваш семейный врач уволился и не сообщил об этом; дождевики и резиновые сапоги — маст хэв осени. Как выбрать и что предлагают отечественные производители.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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