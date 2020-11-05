Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Байден лидирует. На выборах президента США продолжается подсчет голосов. В стране митингуют; опять почти 800 больных на Харьковщине; что делать, если ваш семейный врач уволился и не сообщил об этом; дождевики и резиновые сапоги — маст хэв осени. Как выбрать и что предлагают отечественные производители.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.