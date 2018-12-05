Факты ICTV – Выпуск 8:45 (05.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Виннице мужчина избавится имущества – за то, что не заплатил 116 тысяч гривен алиментов; ей 11, а она уже опытная волонтер – история Софии из Днепра, которая работает в центре для военных; правила жизни канцлера Германии – Ангелы Меркель.

Опубликовано Декабрь, 05 в 10:09



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