Факты ICTV — Выпуск 8:45 (06.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине усиливают карантин, обязательно – маска и документы, а за выход из дома без уважительной причины — возможен штраф; более 1,3 тыс. больных коронавирусом в Украине, в мире — почти 1,3 млн; в Черкассах медиков которые борются с Covid-19 перевели на вахтовый режим работы; украинские авиакомпании несут миллионные убытки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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