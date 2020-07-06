Факты ICTV — Выпуск 8:45 (06.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Буковине замедлилась динамика распространения коронавируса, а в мире уже заразились более 11 млн человек; пожар в Новой Каховке, людей уже отселили, а дом бдительно охраняет полиция; Черкасской областью пронесся смерч с градом, дерева вырывало с корнями — ветер снес крыши и изувечил овощи.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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