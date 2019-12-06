Факты ICTV – Выпуск 8:45 (06.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже двое жертв пожара в одесском институте. 14 человек остаются пропавшими без вести; от начала суток боевики дважды мощно всадили неподалеку Авдеевки. Более 20 взрывов; на ней экономят, не знают где находится и не умеют пользоваться! Почему украинские водители пренебрегают аптечкой; Дед Мороз или Святой Николай? Факты исследовали – в кого больше верят украинцы.

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