Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Львовщине ослабляют карантин, заработают гостиницы, спортзалы и фитнес-центры; количество инфицированных в мире приближается к 12 млн; новая встреча в нормандском формате может произойти в августе; на Херсонщине жара убила двух человек, один из них умер в комбайне во время полевых работ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.