Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 610 новых случаев Covid, 33 человека умерли, но треть украинцев имеют антитела к коронавирусу; СНБО ввел санкции против 100 украинских политиков и бизнесменов, и это не конец; сотни сожженных гектаров лесов — в США бушуют масштабные пожары, а юг России накрыли наводнения и селевые потоки, есть погибшие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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