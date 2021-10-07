Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве почтили память жертв Холокоста. Спецрепортаж до 80 годовщины массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру; цены завышали, а деньги присваивали. Кто нажился на строительстве спорткомплекса для детей в Харьковской области, который год не могут сдать; хроники коронавируса; последние сводки с фронта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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