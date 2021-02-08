Факты ICTV — Выпуск 8:45 (08.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сильные снегопады, гололед и метели — такая погода сейчас почти по всей территории Украины; законны ли коллекторские методы борьбы с кредитными должниками; почему жители десятка сел Николаевской области могут добраться до райцентра разве пешком; в Харькове почти две сотни переселенцев из оккупированного Донбасса живут в модульном городке, срок эксплуатации которого истек еще три года назад.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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