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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (08.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сильные снегопады, гололед и метели — такая погода сейчас почти по всей территории Украины; законны ли коллекторские методы борьбы с кредитными должниками; почему жители десятка сел Николаевской области могут добраться до райцентра разве пешком; в Харькове почти две сотни переселенцев из оккупированного Донбасса живут в модульном городке, срок эксплуатации которого истек еще три года назад.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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