Факты ICTV — Выпуск 8:45 (08.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: хроники коронавируса в Украине, в регионах болеют медики; в Италии и Испании эпидемия понемногу спадает, а в США — вирус свирепствует, рекордное количество за сутки; закон о рынке земли, что о земельных перспективах Украины думают эксперты и аграрии; в чем секрет успеха Ирины Билык.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.
2020-04-08
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