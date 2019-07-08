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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (08.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой снова погиб украинский воин; в Киеве стартует саммит Украина-ЕС; уже четверть века на Прикарпатье сотни людей живут в аварийных домах; успешная операция силовиков в Одессе: в финансовом учреждении преступник захватил заложников – всех освободили.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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